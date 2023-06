Jared Leto trdi, da že 17 let ni jokal

Igralec Jared Leto trdi, da ni jokal že skoraj dve desetletji, in meni, da je za to lahko kriv čustven film, ki ga je posnel leta 2000. 51-letni hollywoodski igralec je v sredo v oddaji Jo Whiley na radiu BBC 2 razkril, da je minilo približno 17 let, odkar je nazadnje potočil solzo.

"Nisem jokal že kakšnih 17 let, nazadnje je bilo to zaradi trna, ki se mi je zaril v prst na nogi," je povedal igralec in dodal, da meni, da je razlog za to eden od njegovih filmov. "Sem kot kuščar. Mislim, da moji solzni kanali ne delujejo pravilno. Mogoče sem jih vse odvrgel v Rekviemu za sanje? Toliko sem jokal med snemanjem tega filma," je dejal Jared Leto.

icon-expand Jared Leto že 17 let ni potočil solze. FOTO: Profimeda

Igralec in pevec je leta 2000 v filmu Rekviem za sanje zaigral heroinskega odvisnika Harryja Goldfarba, ob njem pa so nastopili še Ellen Burstyn, Christopher McDonald, Marlon Wayans in Jennifer Connelly. Psihološka drama, ki jo je režiral Darren Aronofsky, je zagotovo zvabila solze v oči občinstvu, ki si je ogledalo travmatično bitko štirih ljudi z odvisnostjo od mamil. Ko je govoril o filmu, je Leto razkril, da je med snemanjem doživel srce parajočo izkušnjo. "Najbolj noro pri tem filmu je to, da se spomnim, da sem imel snemanje prizora in moral bi biti zelo čustven, nato pa, dobesedno, ko so me posneli od blizu, sem dobil klic. Enega mojih najboljših prijateljev so pravkar ustrelili v glavo in čustva, ki so se pojavila v tistem trenutku ... Takrat sem spoznal, kakšna brutalna izguba je bila," je razkril Leto.