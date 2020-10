Jared Leto z golim telesom nagovoril potencialne volivce

Igralec, ki je leta 2014 prejel oskarja za stransko moško vlogo v filmu Klub zdravja Dallas, je na družbenih omrežjih objavil svojo fotografijo s pripisom: "Veselo sredo vam želim. P. s.: Ne pozabite voliti!" 48-letnik se je tako pridružil številnim zvezdnikom, ki so na na Instagramu ali Twitterju opozarjali na to, kako pomembno je, da se Američani udeležijo volitev. To so storili tudi Mark Ruffalo, Sarah Silverman in Jenna Dewan.