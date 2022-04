Jared Padalecki okreva po hujši prometni nesreči

Jared Padalecki ima srečo, da je še živ, je povedal njegov prijatelj Jensen Ackles in razkril, da je bil 39-letni zvezdnik nekdaj priljubljene najstniške serije Midve z mamo, vpleten v hujšo prometno nesrečo. Igralec sedaj okreva v domači oskrbi, na srečo so vsi vpleteni v nesrečo preživeli.

Ackles, ki je tako kot Padalecki Teksašan, je potrdil, da v nesreči ni bilo smrtnih žrtev in dodal, da se Padalecki že lahko sam premika in se bo lahko kmalu vrnil na delo. "Trenutno okreva v domači oskrbi, dejstvo, da je že lahko zapustil bolnišnico pa je kar malce neverjetno, saj sem videl tisto, kar je ostalo od avtomobila," je dejal.

"Vpleten je bil v hujšo prometno nesrečo. Bil je sopotnik v avtomobilu, srečo pa ima, da je sploh preživel," je dejal Padaleckijev 44-letni prijatelj, s katerim sta v seriji Nadnaravno 15 sezon igrala brata. Ackles se je tako konvencije, na kateri se zberejo oboževalci serije, udeležil sam, dodal pa je: "Pogrešam svojega prijatelja. Govorila sva po telefonu in vse vas pozdravlja, žalosti ga le, da ne more biti prisoten."

"Sprožile so se zračne blazine, ki so povzročile močan udarec ob njegov prsni koš. Dejal mi je, da se počuti, kot bi se 12 rund boril s Tysonom. Kljub temu se dobro počuti in se že sam lahko premika. Mislite nanj, pošljite mu dobre misli na družbenih omrežjih in bo lahko kmalu ponovno z nami," je oboževalcem še povedal Ackles.

Za svojo odsotnost na konvenciji se je Padalecki opravičil na družbenem omrežju, kjer je oče treh otrok zapisal: "Opravičujem se, da me ne bo v New Yorku. Hvala vam in družini Walker za vso izkazano ljubezen in podporo. Komaj čakam, da se znova srečamo!"

Padalecki ima z ženo Genevieve Cortese tri otroke, 10-letnega Thomasa, 8-letnega Shepa in 5-letno Odette.