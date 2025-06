Jareda Leta devet žensk obtožilo spolnega nadlegovanja

Devet žensk je Jareda Leta na spletu obtožilo spolnega nadlegovanja. Po poročanju revije Air Mail , ki je v reportaži zbrala pričanja domnevnih žrtve, štiri ženske trdijo, da so bile še mladoletne, ko so začele komunicirati z zvezdnikom, dve izmed njih pa sta svoje obtožbe podali javno. Igralec in glasbenik kakršnokoli napačno ravnanje strogo zanika.

Aprila je didžejka Allie Teilz delila svoj zapis iz leta 2012 v kateremu je takrat zapisala:"Nisi zares v L.A.-ju, dokler se Jared Leto ne poskusi spraviti nate v zaodrju... V kiltu... In zimski kapi,". Po navedbah revije je v zgodbi na Instagramu kasneje zapisala: "Ta sprevrženec me je napadel in travmatiziral, ko sem bila stara 17 let," in dodala: "Poznal je mojo starost in to ga ni zanimalo." Domnvena žrtev je po poročanju medija še dodala: "Njegovo vedenje je bilo plenilsko, zastrašujoče in nesprejemljivo." Letov predstavnik za javnost je za revijo izjavil: "Obtožbe gospe Teilz so dokazljivo neresnične."

Druga domnevna žrtev, Laura La Rue, je v intervjuju za omenjen medij trdila, da je priljubljenega glasbenika spoznala leta 2008 na dobrodelnem dogodku za pravice živali, kamor je šla skupaj s svojo mamo. Po navedbah revije mu je povedala, da je stara 16 let, on pa naj bi jo kljub temu prosil za telefonsko številko. Z Letom naj bi si kasneje začela izmenjevati sporočila, večkrat pa naj bi ga celo obiskala v njegovem studiu. Enkrat naj bi, kot je zatrdila, iz sobe prišel popolnoma gol. Takrat naj bi bila stara 17 let, za revijo pa je zatrdila, da je mislila, da je to morda pač nekaj, kar odrasli moški počnejo. Tudi njene zgodbe se je dotaknil 53-letnikov predstavnik, ki zatrjuje: "Njuna komunikacija ni vsebovala ničesar spolnega ali neprimernega." Predstavnik pevca skupine 30 Seconds to Mars je še dodal, da naj bi La Rue nekoč celo "poslala prošnjo za delo kot osebna asistentka gospoda Leta, kar še dodatno potrjuje, da v njunih stikih ni bilo ničesar neprimernega." Slednja sicer zanika, da bi kdaj zaprosila za takšno delovno mesto.

Ena od domnevnih žrtev trdi, da je slavnega izvajalca spoznala leta 2006, ko je bila stara 16 let, in da jo je v naslednjih treh tednih sredi noči večkrat klical. "Pogovori so postali spolni," je dejala in dodala: "Spremenil se je – njegov glas, način govora. To me je prestrašilo."

Spregovorila je tudi igralka, ki si želi ostati anonimna. Domnevna žrtev prav tako trdi, da se je z Jaredom Letom začela pogovarjati, ko je bila še mladoletna, ter da naj bi ji postavljal številna spolna vprašanja. Njegovo obnašanje naj bi se močno stopnjevalo, potem ko je dopolnila 18 let. Predstavnik igralca je za Air Mail zatrdil: "Vse obtožbe izrecno zanikamo."