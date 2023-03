Jasmin Stavros: Sumijo tudi na raka na želodcu, to bi bilo zame pogubno

Jasmin Stavros je pred dnevi odšel v bolnišnico zaradi bolečin v hrbtu, na pregledu pa so zdravniki ugotovili, da ima kostnega raka in ga zadržali v bolnišnici. Hrvaški pevec je sedaj za revijo In Magazin dejal, da ga čaka boj za življenje. Poleg diagnosticiranega kostnega raka zdravniki namreč sumijo, da ima raka na želodcu. "Bog ne daj, da se to zgodi, to bi bilo zame pogubno," je dejal pevec in pojasnil, da ima strašne bolečine. "Boli me hrbet. Hodim na obsevanja, ki so zelo boleča. Moram ležati, tako pa pridem v stik z živci, kar je strašno boleče, ampak zdržim tistih deset minut," je povedal.