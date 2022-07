Jason Alexander se je izrekel za nedolžnega po vdoru na poroko Britney Spears

Višja namestnica okrožnega tožilca Erin Meister je povedala, da je bil 41-letni Jason Alexander v torek obtožen zaradi kazenske ovadbe na višjem sodišču okrožja Ventura County , kamor je prišel iz zapora prek Zooma . V vseh točkah obtožnice se je izrekel za nedolžnega, vključno z enim kaznivim dejanjem zalezovanja s predhodno obsodbo zaradi nasilja v družini in tremi prekrški zaradi oteženega vdora, zavrnitve zapustitve zasebne lastnine, vandalizma in poškodovanja.

Prijatelju Britney Spears iz otroštva, ki je bil leta 2004 dva dni poročen s pevko, grozi tudi posebna obtožnica, saj je bil v času domnevnih kaznivih dejanj v Kaliforniji na pogojni kazni zaradi nepovezanega primera v Tennesseeju. Naslednje zaslišanje Alexandra je načrtovano za 2. avgusta. Ostal je v zaporu pod varščino 100.000 evrov, v primeru obsodbe pa mu grozi do pet let zapora.

Nekaj ur, preden sta se 9. junija na posestvu v kalifornijskem Thousand Oaksu poročila Britney in Sam, je Alexander obšel varnostnike in domnevno vdrl v hišo, medtem ko se je v živo prenašal prek Instagrama. Po besedah enega od Britneyjinih varnostnikov je Alexander "večkrat" poskušal odpreti zaklenjena vrata pevkine spalnice v drugem nadstropju dvorca, vendar mu to ni uspelo. Na domnevni vlom so se odzvali šerifovi policisti iz okrožja Ventura in aretirali Alexandra ter mu zasegli rezalnik za škatle in druge predmete.