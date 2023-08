Jason Alexander: Slabo sem se postaral, zato me ljudje ne nadlegujejo

Jason Alexander se je pošalil, da njegov videz preprečuje nadlegovanje oboževalcev v New Yorku. "Slabo sem se postaral, zato me ljudje ne nadlegujejo," je dejal za Page Six na broadwayski premieri gledališke predstave The Cottage .

V nadaljevanju je priznal, da ga nekateri na ulici prepoznajo po vlogi Georgea Costanze v legendarni komični seriji Seinfeld, a mu ponavadi zgolj pomahajo. "Prepoznajo me, ljudje so zelo prijazni. Ponavadi je to pozdrav in mahanje: 'Hej, Jason!'" Dodal je, da ima veliko srečo, ker ljudje poznajo njegovo delo. "Zdi se, da mi želijo pokazati svojo hvaležnost, a jaz še vedno živim svoje življenje. Tega ne zmore vsak, ampak jaz lahko."

Alexander je še povedal, da podpira stavko igralcev in scenaristov, ki trenutno poteka v Hollywoodu, saj so se razmere dela, odkar so pred 25 leti končali snemanje komične serije, močno spremenile. "Imeli smo izjemno srečo. Mislim, da je bilo tisto obdobje produkcije najboljše, nekakšna zlata doba televizije in televizijskih igralcev ... Zdi se, kot da se je desetletje kasneje celoten model spremenil, in tega ne razumem."