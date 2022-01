Jason Derulo aretiran po napadu na moškega, ki ga je zamenjal za Usherja

Ameriški pevec je v Las Vegasu znorel in napadel dva moška. Eden od njiju naj bi zvezdnika poklical po umetniškem imenu njegovega glasbenega rivala. Derulo je bil zaradi napada kasneje aretiran, moška sta utrpela samo manjše poškodbe, v tožbo se ne nameravata spustiti.

Jason Derulo, znan po svojih številnih hitih, med drugim po uspešnici Savage Love, je pobesnel v preddverju enega od lasvegaških casinojev. Napadel je dva moška, eden od njiju naj bi ga užalil s kletvico, drugi pa ga je poklical po imenu pevca Usherja. Nadzorne kamere so razkrile, da je 32-letnik dvojico napadel v Aria Resortu, potem ko je izstopil iz dvigala in se sprehodil mimo skupine ljudi. Ti so hitro aktivirali svoje telefone in ujeli trenutek, ko je zvezdnik napadel moška. Eden od posnetkov se je znašel tudi na spletni strani TMZ.

icon-expand Jason Derulo FOTO: Profimedia

Zaenkrat ni znano, ali je eden od moških zares mislil, da se v njegovi bližini nahaja prav Usher ali pa je bila to samo žaljivka na pevčev račun. Derula razlog v tistem trenutku ni zanimal, pobesnel je in se hitro odzval. Nagnil se je prek varnostnega traku in udaril moškega, posredovali pa so tudi varnostniki in drugi obiskovalci v neposredni bližini incidenta. Jason je nato napadel še drugega moškega, ga odrinil na tla, narazen pa ju je skušalo spraviti še več ljudi.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right