Jason Derulo in Jena Frumes sta se štiri mesece po sinovem rojstvu razšla

28-letna Jena in 32-letni Jason sta rojena na isti dan, 21. septembra. En dan, preden je Jason naznanil novico o njunem razhodu, je Jena očetu svojega otroka namenila ljubko rojstnodnevno sporočilo, v katerem je razkrila, da bosta skupaj praznovala v Aspnu.

"Blagoslovljena sem, ker si z mojim ljubljenim deliva isti dan rojstva. Ti si najbolj čeden, delaven, nadarjen, neumen in ljubeč človek, kar jih poznam," je o Derulu na Instagramu zapisala slavljenka.

V nadaljevanju je še dodala: "Resnično me osrečuješ in tako zelo sem hvaležna za ljubezen, ki jo deliva. Zaradi tebe in najinega malega sem najsrečnejše dekle na svetu in komaj čakam, da z vama ustvarim še več spominov. Vem, da me je težko streti, vendar sem ob tebi nežna in me sprejmeš takšno, kot sem, in za to ti bom vedno hvaležna. Na zdravje še na eno leto! Tako zelo te ljubim, za vedno."

Vplivnica je svojo objavo kasneje zbrisala, a je pustila druge fotografije svoje družine.