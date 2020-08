Jason Derulo med romantičnim sprehodom izbranki nosil čevlje

Priljubljeni pevec Jason Derulo in Jena Frumes veliko časa preživita skupaj. Zadnje mesece še posebej, saj glasbenik zaradi izbruha koronavirusa ni imel koncertne turneje niti nobenega nastopa. Zaljubljenca sta se tokrat v večernih urah odpravila na plažo v Malibuju, kjer so ju v objektiv ujeli paparaci.

Med romantičnim sprehodom sta bila oba dobro razpoložena, vsiljive bliskavice pa ju niso spravile v slabo voljo. Ker sta bila med karanteno večino časa med štirimi stenami, zdaj želita več časa preživeti zunaj.

30-letni pevec je za to priložnost oblekel moderne jeans hlače in majico z napisom ter superge, medtem ko je Jena nosila oprijete kavbojke in kratek top, v katerem je kazala raven trebušček. Ker je Jen obula rdeče čevlje s peto, ki niso bili najboljša izbira za sprehajanje po mivki, jih je njen dragi kavalirsko nosil v rokah.

Slavni parček sicer zveze ni nikoli uradno potrdil, ampak sta se Jason in Jena začela skupaj pojavljati v javnosti in se skupaj kazati na družbenih omrežjih. "Jason in Jena pred karanteno nista bila dolgo v zvezi, vendar sta se odločila, da jo preživita skupaj in zdaj uživata. Oba sta odprta, zabavna in spontana in resnično se dobro razumeta. Jason se neko obdobje ni želel vezati na nikogar, ker je nastopal po vsem svetu. Zdaj se mu zdi to prav in se zaveda, kaj se dogaja," je za The Sun povedal vir, ki jima je blizu.

Pred Jeno je bil pevec zaljubljen v manekenko Daphne Joy, s katero sta bila par še leta 2016, pred tem pa je bil tri leta v razmerju s pevko Jordin Sparks, s katero se je razšel leta 2014. Jena je znana tudi kot nekdanje dekle igralca Manchester Uniteda Jesseja Lingarda, z njim pa sta se razšla marca 2018.