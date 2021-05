Jason Derulo sina poimenoval Jason King Derulo

Jason Derulo in njegova izbranka sta sina poimenovala Jason King Derulo.

31-letni ameriški r’n’b glasbenik Jason Derulo in njegova izbranka Jena Frumes sta začela novo poglavje v svojem življenju. Na družbenih omrežjih sta pred dnevi sporočila, da sta 8. maja dobila sina, zdaj pa sta razkrila še njegovo ime.

Jason in Jena sta se spoznala v fitnesu tik pred začetkom pandemije covida-19, ki je ustavila svet. Kmalu po tem sta postala par. Zaljubljenca, ki utrinke iz svojega življenja redno objavljata na družbenih omrežjih, sta marca naznanila, da bosta postala starša in otrokov spol. Na Instagramu je Jason zapisal, da je navdušen in se veseli novega poglavja v svojem življenju.