Jason Derulo: Za sinovo rojstnodnevno zabavo sem zapravil skoraj 30.000 evrov

33-letnik je utrinke z zabave mesec dni pozneje delil v videu na svojem Instagramu. "Vse najboljše za 2. rojstni dan, Jason King! Pred dvema letoma si vstopil v moje življenje in prinesel neskončno ljubezen, smeh in nagajivost. Od čudovitega kaosa do trenutkov, ki parajo srce in napolnjujejo moje dni. Ukradel si mi srce na najbolj nor način," je zapisal ob posnetku v čast svojemu sinu in dodal, da si želi, da bo to poseben dan v njegovem življenju, ki se ga bo spominjal. "Ti si naš največji blagoslov in komaj čakamo, da vidimo, kaj ti prinaša prihodnost, naša mala sijoča zvezda," je še dodal.