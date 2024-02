Jason Momoa bi v boju za naš planet postal politik, če ne bi bil igralec

Igralec pravi, da je njegov cilj v letošnjem letu ohranjanje zdravega načina življenja. Poleg običajnih zdravih praks pravi, da se želi osredotočiti tudi na svoje duševno dobro počutje, na primer na to, da ima sebe raje in obvladuje stres. "Sem človek, ki je pod velikim stresom in se hitro razburi, zato se bom skušal bolj sprostiti," je povedal.

Njegov najnovejši projekt je serija On the Roam, ki ga prikazuje med potepanjem po različnih krajih, med tem pa živi nomadsko življenje in obiskuje različne ljudi, ki počnejo nenavadne stvari in obvladajo različne veščine. "Celotna serija govori o stvareh, ki me zanimajo in bi se jih rad naučil," je povedal.

Zvezdnik pa upa, da sta njegova ljubezen in potreba po ohranjanju okolja prešli tudi na njegove otroke. Pravi, da jih skuša naučiti vsega, kar o tej tematiki ve in tudi že sam počne. "To vse tudi sam počnem, včasih pa imam občutek, da s tem že preveč silim svoja otroka," pravi o 15-letnem Nakoa-Wolfu in 16-letni Loli. "Želim si, da bi naslednja generacija vse skupaj dvignila na višji nivo in nekateri to že počnejo. To me žene in za to se borim," je še dodal.