Jason Momoa in Adria Arjona prvič skupaj kot par na rdeči preprogi

Jason Momoa in Adria Arjona sta se včeraj prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi. Igralca sta se udeležila koncerta SNL50: The Homecoming Concert v New Yorku. 32-letnica je nosila črno oprijeto obleko videz pa je dopolnila s temno modrimi petkami in črno-belo torbico. Zvezdnik pa je nosil rjavo majic, črno usnjeno jakno in temne kavbojke. Videz je poudaril s črnimi usnjenimi škornji in sončnimi očali z rdečimi lečami.