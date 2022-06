Jason Momoa in Eiza Gonzalez sta se razšla

Jason Momoa in njegova izbranka Eiza Gonzalez sta šla vsak svojo pot po le nekaj mesecih zveze. Glavni razlog? Preveč sta si različna.

Jason Momoa in Eiza Gonzalez, ki sta se videvala od februarja letos, sta se razšla. Novico je za revijo People potrdil vir blizu para, ki je povedal, da je bil glavni razlog predvsem to, da sta si različna. Drugi vir je poudaril, da upata, da jima mogoče le uspe. "Res se imata rada. Sta le v različnih obdobjih življenja," je dodal.

icon-expand Eiza González in Jason Momoa FOTO: Profimedia

Govorice o njuni romanci so se začele maja, le malo po tem, ko so Jasona opazili na premieri igralkinega filma Ambulance. Pozneje je v medijih odjeknilo, da sta se začela videvati že februarja, ko sta se spoznala zaradi službe in skupnih zvez.

Vir za E! News je povedal, da njuna zveza ni bila resna. "Oba imata ogromno dela in velikokrat sploh nista bila v istem mestu. Situacija trenutno ni precej resna in odločila sta se, da si pustita odprte možnosti. Ko je le mogoče, sta skupaj in si kljub natrpanemu urniku prizadevata, da jima uspe."