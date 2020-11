Jason Momoa želi kljub svetovni slavi ostati zvest svojim koreninam

41-letni igralec Jason Momoa , ki se ga mnogi spominjajo po vlogi Khala Droga iz Igre prestolov , je za zadnjo izdajo revije Men's Health spregovoril o svojem življenju, preden je zaslovel in povedal več o neskončni ljubezni, ki jo čuti do svoje družine. Kljub svetovni slavi in uspehu v šovbiznisu je Jason priznal, da na njem v resnici ni ničesar 'hollywoodskega', razen tega, da se s tem preživlja. "Čeprav delam v Hollywoodu, 100-odstotno pripadam srednjemu zahodu ZDA."

Igralec se je rodil na Havajih, kjer še vedno živi njegov oče, odraščal pa je v mestu Norwalk v zvezni državi Iowa z materjo samohranilko. Tam je odkril ljubezen do preprostih reči, njegova hobija sta bila recimo igranje hokeja in plezanje po skalah. "Trdo delam in ničesar nimam za samoumevno. Sem resnično družinski človek," je še pojasnil.

Momoa je poročen z Liso Bonet, materjo Zoe Kravitzin nekdanjo soprogoLennyja Kravitza. Skupaj imata 11-letnega sina Nakoa-Wolfain 13-letno hčer Lolo. Zvezdnik dodaja, da v takšnem duhu, kot so vzgajali njega, vzgaja tudi svoje otroke. Tuji mediji so sicer večkrat pisali o tem, da njegova otroka nimata mobilnih telefonov, v hiši prav tako nimajo televizije. Njihovi hobiji vključujejo branje, gibanje in druženje okoli hiše.