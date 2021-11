Jason Momoa po premieri zbolel za covidom

42-letni igralec Jason Momoa je potrdil govorice, da je zbolel za covidom-19, potem ko se je prejšnji mesec udeležil premiere Dune: peščeni planet v Londonu.

"Takoj po premieri sem zbolel za covidom. Veliko je bilo ljudi, ki sem jih srečal v Angliji. Prejel sem veliko pozdravov in kdo ve," se je oglasil v Instagramovi zgodbi.

Jason je dodal, da mu gre dobro in da trenutno "tabori v svoji hiši" in da je v izolaciji skupaj s sostanovalcem in profesionalnim drsalcem Erikom Ellingtonom.

Novico, da je 42-letni igralec, rojen na Havajih, zbolel, je med prvimi poročal britanski The Sun. "Jason je na srečo v redu in je trenutno v izolaciji, potem ko je bil na testu pozitiven," je povedal vir in dodal: "Vsi mu želijo hitro okrevanje in se veselijo, da se bo vrnil na snemanje filma Aquaman and the Lost Kingdom."

Čeprav je Jason zbolel za covidom-19, pa na srečo do izbruha virusa ni prišlo na prizorišču snemanja filma, tako da produkcija filma poteka nemoteno in se snemanje nadaljuje.