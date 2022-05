Jason Momoa po razhodu z Liso Bonet v objemu Eize Gonzales

Jason Momoa je po razhodu z Liso Bonet znova srečen v ljubezni. Zvezdnik filmov o Aquamanu naj bi se sestajal z 32-letno igralko Eizo Gonzales. Govorice o njegovem razhodu z odtujeno ženo, s katero sta bila par kar 16 let, so se pojavile že v začetku leta 2022, a sta se zvezdnika nato odločila, da bosta zakonu dala še eno priložnost. Kot kaže, se tudi tokrat ni izšlo.

Jason Momoa je znova zaljubljen. 42-letni igralec naj bi srečo v ljubezni našel z deset let mlajšo igralsko kolegico Eizo Gonzales, s katero sta se spoznala na snemanju novega filma franšize Hitri in drzni. Govorice, da se Momoa in Lisa Bonet po 16 letih zakona ločujeta, so se v javnosti pojavile v začetku leta 2022, kot kaže, pa je zvezdnik že naredil korak naprej.

"Sestajata se in veliko mu je do nje. Gre mu zares dobro v življenju, k temu pa je pripomogla tudi vloga v filmu Hitri in drzni," je povedal vir blizu igralca. "Veliko dela, a mu gre res dobro v življenju," je še dodal. Nek drug vir, ki je blizu tako igralcu kot njegovi novi mladi spremljevalki, pa je povedal, da kljub temu, da sta oba zelo zaposlena, skupaj uživata in se zelo zabavata, a njuno razmerje naj ne bi bilo še preveč resno.

Momoa je bil aprila opažen tudi na premieri novega igralkinega filma Ambulance, a sta na rdečo preprogo odkorakala vsak posebej. Igralec in njegova odtujena žena sta januarja v skupni izjavi sporočila, da gresta vsak svojo pot. Zvezdnika, ki sta se začela sestajati leta 2005, sta v tem času dobila dva skupna otroka, pred oltar pa sta stopila šele leta 2017.