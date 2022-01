Jason Momoa po razhodu z Liso Bonet živi v avtodomu

Ko je pred dvema tednoma odjeknila novica, da se po 16 letih zveze in petih letih zakona ločujeta 42-letni igralec Jason Momoa in njegova 12 let starejša žena Lisa Bonet, so bili njuni oboževalci zelo neprijetno presenečeni. Številne je sedaj presenetila tudi informacija, da se je igralec preselil v luksuzni avtodom ter da v njem živi na prijateljevem posestvu, ki sicer stoji blizu zvezdnikovega prvotnega doma.