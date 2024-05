Jason Momoa potrdil zvezo z igralko Adrio Arjona

Zvezdnik je z javnostjo delil fotografijo, na kateri se z 12 let mlajšo igralko držita za roke in gledata proti objektivu, medtem ko jima veter kuštra lase, za njima pa se razprostira ocean. "Japonska, si uresničitev sanj, navdušila si me. Hvaležni smo vsem, ki so nas sprejeli v svoje domove, za ustvarjanje spominov s starimi in novimi prijatelji in za novo dogodivščino z mojo ljubeznijo," je pripisal Momoa.

Igralec je na Japonskem snemal nove epizode njegove serije, v kateri potuje na motorju in predstavlja nove kraje. Nad fotografijami so bili še posebej navdušeni njegovi oboževalci, ki so med komentarji pohvalili tudi njegovo novo izbranko. "Tako lepa sta skupaj. Želim vama veliko ljubezni. Res sem vesel za vaju," je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Čestitke tebi in Adrii, želim vama veliko sreče."