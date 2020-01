Jason Momoa presenetil z obiskom otroške bolnišnice

Jason Momoa je dokazal, da ima ogromno srce. Igralec, ki je očaral s svojo vlogo kot Aquaman, je presenetil z obiskom otroške bolnišnice v Pittsburghu. Otroci in njihovi družinski člani so z navdušenjem pozdravili priljubljenega zvezdnika. "Najboljši del tega, da sem Aquaman, je prav to, da lahko otrokom narišem nasmeh na obraz," je igralec zapisal ob nizu fotografij na Instagramu. "Pred kratkim sem se ustavil v otroški bolnišnici v Pittsburghu, kjer sem spoznal številne pogumne otroke in njihove družinske člane."