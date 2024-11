Jason Momoa s svojo glasbeno skupino premagal tremo pred nastopanjem v živo

Jason Momoa je premagal tremo. V intervjuju za People je 45-letnik spregovoril o nastopanju s svojo skupino ÖOF TATATÁ in o tem, kako sprejema strahove, ki jih prinaša nastopanje v živo. "Nastopanje mi daje priložnost, da imam dve uri časa, da me je res strah," je dejal Momoa in dodal: "Nikoli se nisem ukvarjal z gledališčem, nikoli nisem bil na odru, tako da je to še en vidik, v katerega se nikoli nisem spuščal. Na nek način je lepo biti prestrašen in samo zabavati ljudi," je povedal.

"Ni pomembno, ali je v množici 400 ali 1000 poslušalcev. V vsakem primeru si izpostavljen. Ni kar tako, če narediš kakšno napako. Želiš biti popoln, ampak mislim, da ljudje uživajo, zato poskušam iti izven cone udobja in malo širiti ljubezen," je povedal.

Momoa igra bas v ÖOF TATATÁ, kar pomeni "uf, skoraj" v maorščini, ki je vzhodnopolinezijski jezik ljudstva Maori. V skupini sta še Mike Hayes, ki igra kitaro in poje glavni vokal, ter Kenny Dale, ki igra bobne."To sta moja najboljša prijatelja," je dejal o članih."Igrata že 20 let in dejansko sta me naučila igrati kitaro in bobne," je dodal in priznal:"Dobila sta otroke in skoraj sta obupala nad glasbo, jaz pa sem jima rekel, 'Fantje, pojdimo. Pripravimo nekaj skupaj'."

Momoa, ki se je podpisal pod številne uspešne filme, kot so Aquaman, Dune: Peščeni planet, Volkovi itd. meni, da so nastopi na odru popolnoma drugačni od snemanja filmov."Igramo like in kamera nas opazuje. Nisem pa vajen biti v živo z občinstvom. To me pomladi. Energijo dobiš nemudoma nazaj od oboževalcev in to mi je všeč, ker ko nekaj posnameš, moraš na odzive čakati dve leti. To je tisto takojšnje zadovoljstvo, da sem tam z vsemi, zato je to zame nova izkušnja," dodaja oče dveh otrok.