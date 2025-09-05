Svetli način
Tuja scena

Jason Momoa v Benetkah od glave do nohtov na nogah v rožnatem

Benetke, 05. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Jason Momoa je na premieri svojega novega filma In the Hand of Dante v Benetkah blestel v drzni rožnati obleki in ujemajočih natikačih, celoten videz pa je dopolnil z rožnato nalakiranimi nohti na nogah, kar je pritegnilo veliko pozornosti na rdeči preprogi. Zvezdnik se je filmskega festivala udeležil s svojim 16-letnim sinom Nakoa-Wolfom, s katerim se bosta kmalu skupaj pokazala tudi na velikem platnu v nadaljevanju filmske uspešnice Dune.

Jason Momoa se je v Benetkah sprehodil po rdeči preprogi in navdušil s popolnoma rožnatim videzom. Za premiero svojega novega filma In the Hand of Dante si je zvezdnik nadel rožnato moško obleko, ujemajoče se natikače, za piko na i pa si je z rožnato barvo pobarval tudi nohte na nogah.

46-letnemu igralcu se je na pot v Italijo pridružil tudi sin Nakoa-Wolf. Najstnik, ki ga ima Momoa z igralko Liso Bonet, je bil s svojim slavnim očetom na premieri filma barvno usklajen. Na rdeči preprogi je nosil rožnato-črno srajico s cvetličnim vzorcem. 16-letnik sicer že pridno stopa po očetovih stopinjah. Skupaj bosta zaigrala v prihajajočem filmu Dune, tretjem delu filmske uspešnice.

"In jaz sem si mislil 'Moj otrok, 16-letnik.' In on je preprosto blestel. Samo jokal sem. Bil sem prekleta razvalina. Bil sem tako ponosen nanj," je zvezdnik o sinovem nastopu pred kamero dejal med gostovanjem na Smartless podkastu.

Jason Momoa se je sicer na filmskem festivalu mudil zaradi premiere novega kriminalnega trilerja režiserja Juliana Schnabela. V filmu poleg njega igrajo tudi Gal Gadot, Martin Scorsese, Gerard Butler in Al Pacino.

