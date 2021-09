Jason Momoa v novem kostumu za drugi del filma Aquaman

42-letni igralec Jason Momoa je oboževalcem na družbenih omrežjih razkril, kako bo videti v vlogi Arthurja Curryja v prihajajočem filmu Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman in izgubljeno kraljestvo).

"Drugi krog. Nova obleka. Več akcije," je na Instagramu zapisal Jason Momoa in zraven kot ključnik zapisal besedo #aquaman. Zvezdnik je v objavo najprej vključil fotografijo svojega zeleno-zlatega kostuma, ki ga je nosil v prvem filmu o Aquamanu iz leta 2018. Na fotografiji je imel lase počesane nazaj. Na drugi fotografiji pa lahko oboževalci vidijo, da ima zvezdnik v prihajajočem filmu nov kostum temno modre in sive barve, s katerim morda namiguje, da se bo v oceanu spustil še globlje. Njegova pričeska pa je nekoliko bolj divja, saj ima lase bolj razpuščene.