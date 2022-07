Jason Momoa vpleten v prometno nesrečo z motoristom

"Honda je direktno prekrižala pot vozilu Jasona Momoe," so v prometnem poročilu zapisali policisti, ki so prispeli na kraj nesreče in dodali, da je voznika motorja 'izstrelilo' iz sedeža, po tem, ko je trčil v prednji levi del avtomobila.

Na Havajih rojen igralec je v preteklosti že javno spregovoril o svoji ljubezni do avtomobilov, razkril pa je, da je avgusta 2020 sam prenovil Forda Mustanga letnik 1965, ki je last njegove nekdanje žene Lise Bonet . "Vem, da ne moremo podoživeti spomina, morda pa ga lahko ponovno ustvarimo," je dejal v video, ki je govoril o prvi ljubezni 54-letne igralke in je bil objavljen na YouTubu . Bonetova je avtomobil kupila, ko je bila stara 17 let. "O moj bog, tako je lep!" je vzkliknila ta ob pogledu na obnovljen avtomobil.

Momoa in Bonetova sta se poročila oktobra 2017, čeprav sta bila par že 12 let in imata dva skupna otroka, 15-letno Lolo in 13-letnega Nakoo-Wolfa. Zakonca sta januarja 2022 v skupni izjavi sporočila, da se razhajata: "Ljubezen med nama se nadaljuje in se razvija tako, kot si želi, da bi jo poznala in živela. Drug drugega sva osvobodila, da sva to, kar se učiva postati." Zvezdnik je dva meseca po njunem razhodu dejal, da bo Lisa vedno njegova družina, meseca marca pa so se že pojavile govorice, da se 42-letnik sestaja z igralko Eizo Gonzales.