Jason Priesley o stanju bolezni bivše soigralke Shannen Doherty: Vedno je bila borka

Shannen je v seriji igrala Brendo, vlogo Brendinega brata dvojčka Brendona pa je prevzel simpatičniJason Priesley. Zvezdnika sta prijatelja že več desetletij in kot je povedal igralec, se s svojo 'televizijsko sestro' velikokrat sliši po telefonu. Zdaj je spregovoril o njeni bolezni in njenem odnosu do nje. "Shannen je res močno dekle. Shannen je borka in to je vedno bila," je Jason povedal v intervjuju ta avstralsko televizijo Studio 10: "Vem, da se bo še naprej borila, kolikor se pač bo lahko. Nazadnje, ko sva se slišala, je bila dobre volje." Povedal je, da jo na nekaj mesecev pokliče in povpraša, kako se drži ter z njo poklepeta o vsakdanjih stvareh, da bi jo tako zamotil v težkih časih.