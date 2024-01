Jason Priestley: Moj nekdanji cimer Brad Pitt se ni pogosto tuširal

Igralca Jason Priestley in Brad Pitt sta bila v mlajših letih sostanovalca, njuno skupno življenje pa so spremljali medsebojni izzivi in stave. Kot je v nedavnem gostovanju v televizijski oddaji razkril zvezdnik serije Beverly Hills, 90210, sta s Pittom pogosto stavila, kateri od njiju bo dlje časa zdržal brez tuširanja, in povedal, da je bil zmagovalec vedno prav eden najbolj seksi moških na svetu.

Igralca Jason Priestley in Brad Pitt sta si na začetku igralske kariere skupaj s še eno osebo delila stanovanje v nekoliko sumljivi losangeleški soseski. Kot je v oddaji, ki jo vodita Kelly Ripa in Mark Consuelos, razkril zvezdnik nekoč priljubljene serije Beverly Hills, 90210, pa sta si včasih postavljala nenavadne medsebojne izzive, med njimi pa je bil tudi ta, kdo se dlje časa ne bo tuširal.

"Včasih sva igrala igro, kdo lahko dlje časa zdrži brez tuširanja. Ko sedaj pomislim na to, se sam sebi čudim, kako ogabno je bilo to in le kaj sva razmišljala?" je pripovedoval Priestley, Kelly pa je zanimalo, kdo je bil tisti, ki se dlje časa ni stuširal. "Brad. Vedno je bil to Brad," ji je odgovoril igralec in dodal: "Dvomim, da to še počne, a takrat je zdržal zelo dolgo brez tuširanja." 54-letnik je razkril še nekaj podrobnosti iz tistega časa, ko je povedal, da je z njima živela še ena oseba, delili pa so si dvosobno stanovanje v zelo odmevni soseski Los Angelesa. Voditelja je ob tem zanimalo še, kaj je imela trojica v hladilniku, Priestley pa je preprosto odgovoril: "Pivo."

O delu življenja, ko je živel s Pittom, je leta 2014 spregovoril tudi v svoji knjigi spominov, ki jo je poimenoval po sebi. Priestley je opisal enega od dni, ko se je vrnil v stanovanje in v svoji postelji našel spečega visokega suhega tipa. Kljub temu, da je bil Pitt nenapovedan obiskovalec, sta se ujela in sedaj 60-letni zvezdnik je postal tretji sostanovalec v stanovanju z dvema spalnicama. "Vsi smo bili brez denarja," je zapisal in opisal čas, ko še ni zaslovel z vlogo v najstniški seriji, Pitt pa še ni nastopil v filmuThelma in Louise, ki ga je leta 1991 izstrelil med zveznike. "Živeli smo od rezancev in navadnega piva, tistega, ki je bil v steklenicah z napisom 'PIVO', in lahkih cigaret," je zapisal. Prijateljstvo med igralcema pa je zašlo v slepo ulico v začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko sta oba doživela uspeh.