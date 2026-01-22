Jason Statham: Večkrat sem šel s kaskaderskimi podvigi predaleč

Jason Statham je znan po akcijskih filmih, kot so Čebelar, Prenašalec, Dnevi besa in Plačanci , v nedavnem intervjuju za BBC ob premieri njegovega novega filma, ki nosi naslov Shelter , pa je priznal, da želja po tem, da sam posname prizore s kaskaderskimi podvigi, včasih nosi veliko ceno.

"Bilo je kar nekaj kaskaderskih podvigov, pri katerih sem šel predaleč. Ko se poškoduješ, se sprašuješ, kaj ti je bilo tega treba in zakaj nisem raje pustil, da to namesto mene naredi profesionalni kaskader," je povedal in dodal: "Nekajkrat sem si poškodoval vrat in še nekaj drugih stvari, kar me opominja na napake."

Kljub poškodbam pa 58-letni zvezdnik, ki ima z manekenko Rosie Huntington-Whiteley dva otroka, še ne razmišlja o tem, da bi vsaj omejil fizične zahteve, ki jih prinaša delo. "Rad stopim pred kamero in naredim vse, kar je v moji moči. Veliko let sem se učil različnih disciplin, zato imam tehnične zmogljivosti, da sam izvedem zahtevne podvige za akcijske filme," je dejal in poudaril, da še ni tako star, da tega ne bi več zmogel. "Ko prideš nekoliko v leta, res nisi več tako poskočen kot pri 25 letih, a še vedno zmorem," je v smehu povedal in dodal, da je njegova skrivnost zgolj veliko fizične aktivnosti.