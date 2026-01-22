Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Jason Statham: Večkrat sem šel s kaskaderskimi podvigi predaleč

London, 22. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jason Statham še vedno uživa v kaskaderskih prizorih.

Britanski igralec Jason Statham je uspešno kariero zgradil tako, da se ni bal velikih hitrosti, prizorov z udarci, ki so puščali modrice, in kaskaderskih podvigov, ki so kljubovali gravitaciji. Kljub desetletjem nastopanja v akcijskih filmih pa še vedno čuti potrebo, da preizkuša svoje meje.

Jason Statham je znan po akcijskih filmih, kot so Čebelar, Prenašalec, Dnevi besa in Plačanci, v nedavnem intervjuju za BBC ob premieri njegovega novega filma, ki nosi naslov Shelter, pa je priznal, da želja po tem, da sam posname prizore s kaskaderskimi podvigi, včasih nosi veliko ceno.

Jason Statham z ženo Rosie Huntington-Whiteley.
Jason Statham z ženo Rosie Huntington-Whiteley.
FOTO: Profimedia

"Bilo je kar nekaj kaskaderskih podvigov, pri katerih sem šel predaleč. Ko se poškoduješ, se sprašuješ, kaj ti je bilo tega treba in zakaj nisem raje pustil, da to namesto mene naredi profesionalni kaskader," je povedal in dodal: "Nekajkrat sem si poškodoval vrat in še nekaj drugih stvari, kar me opominja na napake."

Kljub poškodbam pa 58-letni zvezdnik, ki ima z manekenko Rosie Huntington-Whiteley dva otroka, še ne razmišlja o tem, da bi vsaj omejil fizične zahteve, ki jih prinaša delo. "Rad stopim pred kamero in naredim vse, kar je v moji moči. Veliko let sem se učil različnih disciplin, zato imam tehnične zmogljivosti, da sam izvedem zahtevne podvige za akcijske filme," je dejal in poudaril, da še ni tako star, da tega ne bi več zmogel. "Ko prideš nekoliko v leta, res nisi več tako poskočen kot pri 25 letih, a še vedno zmorem," je v smehu povedal in dodal, da je njegova skrivnost zgolj veliko fizične aktivnosti.

Jason Statham še vedno uživa v kaskaderskih prizorih.
Jason Statham še vedno uživa v kaskaderskih prizorih.
FOTO: Profimedia

V novem filmu igra nekdanjega morilca, ki reši mlado dekle, a se mora zaradi tega spopasti s sovražniki in se soočiti z lastno preteklostjo. Kot je dejal, je Shelter od drugih filmov, ki jih je posnel, drugačen po tem, da ima več elementov trilerja kot akcije.

Eden večjih izzivov je bil prizor reševanja, ki so ga posneli na odprtem morju. "To je bilo fizično res zahtevno. Težko je reševanje pod vodo prikazati tako, da izgleda lepo. Vsakdo ve, da je plavati s škornji in v plašču težko," je povedal in dodal, da kljub intenzivnosti podvigov ob njih ne čuti več nervoze.

Preberi še Igralec Jason Statham z družino na smučanju na Tirolskem

"Ni več stvari, zaradi katerih bi bil nervozen, saj to počnem že toliko let," je dejal in dodal, da občasno čuti le še pozitivno nervozo, ki izhaja iz želje, da bi svoje delo opravil najboljše, kar se da.

jason statham igralec kaskader akcijski film

Stephen Graham po nekaj urah izgubil svoj prvi kipec zlatega globusa

Kim Kardashian naslovila govorice o romanci z Dončićem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Smučarski as pričakuje deklico
Smučarski as pričakuje deklico
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Kavbojke za ženske nad 50 let
Kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje
cekin
Portal
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Je res biseksualec?
Je res biseksualec?
dominvrt
Portal
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Zaveza
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469