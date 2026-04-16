Tuja scena

Jason Statham z otroki dopustuje v Turčiji

Antalya, 16. 04. 2026 10.00 pred 25 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
jason statham

Uživanje v topli vodi in igranje z otroki – tako bi lahko opisali zadnje dni igralca Jasona Stathama. Priljubljeni zvezdnik se s sinom Jackom Oscarjem in hčerko Isabello trenutno mudi v Turčiji, kjer v luksuznem petzvezdičnem hotelu uživa v brezdelju. 58-letnik je utrinke z otrokoma delil na družbenih omrežjih, ni pa razkril, ali je z njimi tudi njuna mama in njegova draga.

Jason Statham si kljub vedno zasedenemu urniku zaradi številnih snemanj zna vzeti trenutke zase in za svojo družino. Trenutno tako z otrokoma, osemletnim Jackom Oscarjem in štiriletno Isabello, uživa na oddihu v Turčiji. Priljubljeni zvezdnik se namaka v kristalno čisti vodi in raziskovanju vodnih 'objektov' luksuznega hotela, ki slovi kot eden najbolj prestižnih v državi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Utrinke počitnikovanja z otrokoma je akcijski igralec delil na družbenih omrežjih, kjer je razkril le to, kje dopustujejo. Da so izbrali zelo luksuzen petzvezdični resort v Turčiji, ki se je odprl okoli poletja 2025, ni nobeno presenečenje, saj hotel slovi tudi po izredno bogati ponudbi za otroke. Jasno je, da otroka s svojim slavnim očetom zelo uživata, ali je z njimi tudi njuna mama in žena 58-letnika Rosie Huntington-Whiteley, ni znano.

Preberi še Igralec Jason Statham z družino na smučanju na Tirolskem

Prikupna družinica si je sredi januarja privoščila zimske počitnice na Tirolskem. Takrat sta zvezdnika na družbenem omrežju prav tako delila fotografije, ki so nastale med zimskim oddihom, na katerih so smučali, uživali v kopalni kadi in se družili ob popoldanskem počitku. Privoščili so si luksuzno nastanitev, v kateri se cene za nočitev gibljejo od 1800 do 4700 evrov.

jason statham dopust otroci turčija uživanje počitnice

Watcherman
16. 04. 2026 10.21
Legenda in dober igralec.Lp
bibaleze
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
