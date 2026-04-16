Jason Statham z otroki dopustuje v Turčiji

Jason Statham si kljub vedno zasedenemu urniku zaradi številnih snemanj zna vzeti trenutke zase in za svojo družino. Trenutno tako z otrokoma, osemletnim Jackom Oscarjem in štiriletno Isabello, uživa na oddihu v Turčiji. Priljubljeni zvezdnik se namaka v kristalno čisti vodi in raziskovanju vodnih 'objektov' luksuznega hotela, ki slovi kot eden najbolj prestižnih v državi.
Utrinke počitnikovanja z otrokoma je akcijski igralec delil na družbenih omrežjih, kjer je razkril le to, kje dopustujejo. Da so izbrali zelo luksuzen petzvezdični resort v Turčiji, ki se je odprl okoli poletja 2025, ni nobeno presenečenje, saj hotel slovi tudi po izredno bogati ponudbi za otroke. Jasno je, da otroka s svojim slavnim očetom zelo uživata, ali je z njimi tudi njuna mama in žena 58-letnika Rosie Huntington-Whiteley, ni znano.
Prikupna družinica si je sredi januarja privoščila zimske počitnice na Tirolskem. Takrat sta zvezdnika na družbenem omrežju prav tako delila fotografije, ki so nastale med zimskim oddihom, na katerih so smučali, uživali v kopalni kadi in se družili ob popoldanskem počitku. Privoščili so si luksuzno nastanitev, v kateri se cene za nočitev gibljejo od 1800 do 4700 evrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.