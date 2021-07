Jason Sudeikis: Čez čas bom bolj razumel najin razhod

Jason Sudeikis je za revijo GQ spregovoril tudi o razhodu z nekdanjo zaročenko Olivio Wilde , s katero imata dva otroka. Sudeikis in Wildova sta bila par več kot sedem let, 37-letno Wildovo pa so le dva meseca po njunem razhodu opazili v družbi deset let mlajšega pevca Harryja Stylesa .

"Čez kakšno leto bom razumel, zakaj sva se razšla. Še bolj mi bo jasno čez dve leti, razumel pa bom šele čez pet let. Sedaj je to bila knjiga mojega življenja, čez čas bo poglavje, nato odstavek, ki bo postal beseda in na koncu leše neka čačka," je dejal Sudeikis v intervjuju. Zvezdnik je situacijo opisal kot 'izkušnjo iz katere se nekaj naučiš ali samo iščeš izgovore'.

Sudeikis je za to priložnost oblekel kar zgornji del trenirke, nekateri pa so iz njegovega govora sklepali celo, da je ali pijan ali kako drugače omamljen. Pojavile so se tudi govorice, da je igralec še vedno potrt zaradi razhoda. "Nisem bil niti omamljen niti strtega srca," je sedaj pojasnil zvezdnik. "Izpadlo je bolj v smislu 'Tako se počutim in verjamem v to, da se premikamo naprej," je še dejal.

"Oblekel sem pulover, ker nisem želel nositi zgornjega dela obleke Toma Forda. Rad nosim obleke Toma Forda, ampak v takrat bi se v tem počutil čudno," je o podelitvi iz domačega kavča dejal Sudeikis.

Zvezdnik je pojasnil tudi, da je kljub vzponom in padcem prejšnje leto, ponosen na to, kako jih je prestal. "Če dosežeš dno, imaš dve možnosti. Lahko se spremeniš v 412 kosti ali pristaneš kot Maščevalec. Jaz sem se odločil, da bom kot Maščevalec," je o svoji strategiji povedal Sudeikis. Ko so ga vprašali, kako je to naredil, je odgovoril: "Ne vem. Tako sem pač pristal." Prejšnji mesec so zvezdnika prvič fotografirali z novim dekletom Keeley Hazel.