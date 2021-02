Jason Sudeikis prebolel Olivio Wilde, v zvezi z manekenko

Jasona Sudeikisa je dejstvo, da je Olivia Wilde srečna s Harryjem Stylesom , čeprav sta se razšla že pred meseci, prizadelo. Po koncu zveze sta ostala v dobrih odnosih, zato je igralec možnosti glede prihodnosti njune zveze puščal odprte. Ko so javnost dosegle fotografije Wildove in Stylesa, pa je ugotovil, da je njuno razmerje dokončno zaključeno.

''Ko je Jason izvedel novico o Harryju in nekdanji ženi, je bila ravno Keeley tista, h kateri se je zatekel. To obdobje je bilo zanj izjemno težko, ona pa je bila v tej situaciji čudovita in mu je nudila izjemno podporo,''so za britanske medije povedali njuni skupni prijatelji. Povabil jo je na večerjo v Los Angelesu, pozneje pa naj bi si izmenjala tudi nekaj poljubov, od takrat sta v stalnih stikih in se pogosto videvata.