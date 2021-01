Jason Sudeikis strt zaradi Olivijine zveze s Harryjem Stylesom

36-letna Olivia Wilde in Jason Sudeikis sta se v razmerje spustila novembra 2011, igralec pa jo je kmalu po praznikih leta 2012 zaprosil za roko. Vir blizu para je za People novembra lani dejal, da sta se po sedmih letih zveze razšla in razdrla zaroko: "Razšla sta se v začetku leta. Razhod je bil prijateljski, njuno razmerje pa se je prešlo v izjemno uigran tandem, ki skupaj skrbi za otroka. Otroka sta njuna prioriteta in srce družinskega odnosa."

"Olivijina romanca s Harryjem traja že nekaj časa in novica je Jasonu strla srce," je vir povedal za E! News. "Zvezo s Harryjem je poskušala ohraniti zase in pri tem je bila zelo previdna."

Olivia je po razhodu hitro našla novo ljubezen in je zdaj srečna v objemu glasbenikaHarryja Stylesa, nekdanjega člana zasedbeOne Direction. Styles in Wildova sta se prvič z roko v roki pojavila na ranču San Ysidro, kjer je v zakon vstopila pevčeva agentka Glenne Christiaansen. Spoznala in zbližala sta se med snemanjem filma Don't Worry Darling, skupaj pa naj bi bila že več tednov.

Ko sta preživljala veliko časa skupaj na snemanju in po njem, je njuno prijateljstvo"hitro preraslo v romanco", je povedal vir."Njuna kemija je bila zelo očitna. Vsi so videli, da je nekaj na tem. Med odmori se ni mogel zadržati in jo je obiskal v njeni prikolici," je dodal vir. Pri prikrivanju romance pa jima je pomagal voditelj James Corden, pri katerem je pevec stanoval v času snemanja.