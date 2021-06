Jason Sudeikis sveže zaljubljen v 11 let mlajšo soigralko

Že nekaj časa se šušlja, da naj bi bil ameriški igralec sveže zaljubljen, in sicer v soigralko, s katero sodeluje pri seriji Ted Lasso. Jason sudeikis in Keeley Hazell sta med sprehodom po New Yorku potrdila, da so govorice resnične. Zaljubljenca so v svoj objektiv ujeli spretni paparaci.

icon-expand Jason je zaljubljen v soigralko, s katero sta se spoznala na snemanju serije Ted Lasso. FOTO: Profimedia Ameriški portal revije People je prvi poročal, da so njihovi fotografi v objektiv ujeli priljubljenega igralca in komika Jasona Sudeikisa v objemu svoje nove izbranke, soigralke Keeley Hazell. 45-letnik in 34-letnica sta se spoznala na snemanju serije Ted Lasso, v kateri ima Jason glavno vlogo. Britanska igralka ter manekenka je ameriškega igralca objemala, poljubljala in se na ves glas smejala njegovim šalam, poroča omenjeni tabloid. Pred časom je neimenovani vir romanco že potrdil za Page Six. Ta je takrat povedal, da sta se zvezdnika zapletla že v začetku marca, a da med njima ni nič resnega. Sicer naj bi še vedno držalo, da je njuna romanca za enkrat zelo lahkotne narave. Keeley je Jasona obiskala v New Yorku, kjer sta skupaj raziskovala lepote mesta. Igralec se je sicer novembra 2020 ločil od dolgoletne žene, prav tako igralke, Olivie Wilde, ki pa je zdaj v zvezi z britanskim glasbenikom Harryjem Stylesom. Jason in Olivia imata dva otroka. icon-expand