Jason Sudeikis z zgovorno majico podprl mlade angleške nogometaše

Hollywoodski igralec je pred kratkim oblekel majico, na kateri so napisana imena angleških nogometašev, ki jim je na letošnjem Euru spodletelo pri izvajanju odločilnih enajstmetrovk. S tem jim je izkazal podporo ter se uprl besednemu nasilju in rasističnim opazkam, ki so jih deležni.

Jason Sudeikis je v pogovorni oddaji The Late Show s Stephenom Colbertom spregovoril o majici, ki si jo je nadel za dogodek ob premieri druge sezone serije Ted Lasso. Na njej je bilo izpisano Jadon & Marcus & Bukayo, z njo pa je želel izkazati podporo angleškim nogometašem Jadonu Sanchu, Marcusu Rashfordu in Bukayu Saki, ki so jih navijači po zaključku Evropskega prvenstva besedno napadli ter jih zmerjali s številnimi rasističnimi opazkami in žalitvami. Trije temnopolti igralci so bili neuspešni pri izvajanju enajstmetrovk, kar je vodilo do poraza angleške nogometne reprezentance, naslova pa se je tako razveselila Italija.

Jason Sudeikis z majico podpore. FOTO: Profimedia

''To so zadnji trije fantje, mladi fantje, ki so izvajali enajstmetrovke. Niso se izkazali tako, kot je upala Anglija, zagotovo pa tudi marsikdo v Združenih državah in drugje po svetu, zato so bili na spletu deležni veliko neodobravanja,'' je razložil. Dejal je, da njegova serija temelji na preziranju ustrahovanja in rasizma, ki je po njegovem mnenju v Angliji močno zakoreninjen: ''Zato sem izkoristil to veliko glamurozno premiero, usmeril žaromete na to problematiko in fantom obenem ponudil veliko podporo.''

Igralec je dejal, da je to le majhna in skromna gesta, ki se ne more meriti z junaštvom teh treh mladih nogometašev. Ti imajo po njegovem mnenju še obilo priložnosti, da uspejo ter se ob tem spopadejo z vzponi in padci, ki jih prinaša življenje.