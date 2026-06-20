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Javier Bardem močno počaščen: njegov odtis pred Kitajskim gledališčem

Los Angeles, 20. 06. 2026 16.18 pred 5 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Javier Bardem

Španski igralec Javier Bardem, ki je za svojo igro med drugim prejel oskarja, bafto in zlatega globusa, je v svežem cementu pred Kitajskim gledališčem v Hollywoodu pustil odtise svojih rok in nog. S tem se je sedeminpetdesetletni igralec postavil ob bok filmskim legendam, kot sta ameriška igralka Marilyn Monroe in ameriški igralec Jack Nicholson.

"Zelo poseben občutek je, ko ti dodelijo prostor, kjer lahko za vedno ovekovečiš svoje ime," je Javier Bardem povedal za francosko tiskovno agencijo AFP. Odtis svojih rok in nog v preddverju Kitajskega gledališča je označil za izkušnjo, ki te napolni s skromnostjo. "Ko pomislim na imena, ki so stala na tem mestu, težko verjamem, da je to resnično." S tradicijo, ki se je po naključju začela med gradnjo gledališča, je tam svoje odtise doslej pustilo več kot dvesto zvezdnikov.

Javier Bardem
Javier Bardem
FOTO: Profimedia

Kanadski filmski režiser, scenarist in producent Denis Villeneuve, katerega nadaljevanje filma Dune s španskim igralcem bo premierno predvajano decembra letos, je pohvalil igralčevo kameleonsko sposobnost, s katero je v svoji več kot tri desetletja trajajoči karieri oživil številne raznolike like. Kot je menil, lahko Bardem zdaj samozavestno spremeni svojo osebnost in postane nekdo, ki ga žene "nova logika, novi občutki in nov pogled na realnost".

Bardem je svojo igralsko kariero začel v Španiji, na mednarodno sceno pa prodrl z vlogo v drami ameriškega filmskega ustvarjalca in slikarja Juliana Schnabela z naslovom Preden se znoči iz leta 2000. Za svojo igro je prejel številna priznanja, med drugim oskarja za vlogo zloveščega Antona Chigurha v filmu Ni prostora za starce iz leta 2007, ki sta ga režirala in zanj napisala scenarij Joel in Ethan Coen.

Njegov najnovejši film The Beloved, ki ga je režiral Rodrigo Sorogoyen, je bil pred kratkim premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu.

Javier Bardem igralec Kitajsko gledališče oskar
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