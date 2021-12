Javier Bardem o obtožbah zoper Woodyja Allena: Kazanje s prstom na drugega je nevarno

Igralec Javier Bardem je znova stopil v bran režiserju Woodyju Allenu, ki so ga že večkrat obtožili nadlegovanja mladoletnic. Bardem je dejal, da so obtožbe le govorice, ki jim sam ne verjame. Zvezdnik je z režiserjem sodeloval pri filmu Ljubezen v Barceloni iz leta 2008. Igralec dodaja, da se, dokler ne vidi dokaza, da govorice držijo, sam od režiserja ne bo ograjeval, kot so že storili mnogi drugi hollywoodski zvezdniki.

Igralec Javier Bardem je v nedavnem intervjuju za The Guardian spregovoril o obtožbah, ki so doletele režiserja Woodyja Allena. Bardem obtožbam ne verjame in pravi, da se ne namerava ograjevati od režiserja, dokler ne bo dokazov zoper njega. "Kazanje s prstom na nekoga je zelo nevarno početje, če stvar ni bila dokazana na sodišču. Vse ostalo so samo govorice," je povedal za častnik.

icon-expand Javier Bardem in Woody Allen FOTO: Profimedia

Bardemova soigralka iz filma Ljubezen v Barceloni (Vicky Christina Barcelona), Rebecca Hall, je javno že spregovorila o obtožbah, ki Allena bremenijo, da je leta 1992 spolno nadlegoval pastorko Dylan Farrow, ko je bila ta stara sedem let. Allen obtožbe zanika. Bardem je o reakciji Hallove dejal: "Če povem po pravici, ne sledim temu, kaj je kdo rekel. Držati se skušam logičnih pojasnil, zato pravim, da sledimo pravilom, ki odločajo o tem, ali je nekdo kriv ali nedolžen. Če se bo njegov primer znova odprl in bodo dokazali njegovo krivdo, bom prvi rekel, da je bilo to grozno dejanje. A za zdaj se to ni zgodilo."