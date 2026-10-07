Javne šole po ZDA so v minulem šolskem letu prepovedale rekordno število knjig

Med knjigami, ki so v šolskih okrožjih najpogosteje prepovedane, so Sold avtorice Patricie McCormick , Povej! izpod peresa Laurie Halse Anderson , Deklina zgodba Margaret Atwood ter več del avtorice Ellen Hopkins , kot sta romana z naslovoma Crank in Identical .

Od prepovedanih del 58 odstotkov spada v kategorijo literature za mlade. Organizacija je ob tem navedla, da tovrstne prepovedi "mlade bralce odvračajo od knjig, ob katerih bi lahko vzljubili branje". Od prepovedanih del je bilo 87 odstotkov leposlovnih del.

Kot poroča španska tiskovna agencija EFE, analiza dogajanja v zadnjih petih letih jasno kaže, da so bile prepovedi "v pretežni meri usmerjene proti knjigam, ki obravnavajo raso in rasizem, osebe ali like iz skupnosti LGBTQ+, temnopolte osebe ali like ter spolnost".

Ameriški PEN je kot gonilni sili za prepovedovanje knjig v zadnjih letih prepoznal državno zakonodajo in organizirane skupine, ki jih pri tem podpirajo politični akterji s pritiskom na javnost. Obenem pa ta trend pospešuje tudi umetna inteligenca. V šolah nenehno priporočajo umik knjig ne zato, ker bi bile te knjige po veljavnih pravnih merilih opolzke, temveč zato, ker so jih prepovedali v drugih šolskih okrožjih, so še navedli.