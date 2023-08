Javnost ogorčena nad zapuščenim grobom Trumpove prve žene

Ko je bilo pred dobrim letom dni znano, da bo prva soproga Donalda Trumpa pokopana na igrišču za golf nekdanjega ameriškega predsednika, je bil marsikdo negativno presenečen. Še bolj kot to pa javnost sedaj pretresajo fotografije komaj vidnega groba Ivane Trump , ki ga skoraj v celoti zakriva zaraščena zelenica.

Spomnimo, Ivana, ki je s Trumpom imela tri otroke, je umrla 14. julija 2022 v starosti 73 let. Uporabniki na spletu so prepričani, da neurejeni grob kaže politikov pravi obraz. "Vse, kar morate vedeti o Trumpu, vam pove fotografija zapuščenega groba matere njegovih treh najstarejših otrok," je zapisal eden od uporabnikov na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter). "Človek bi mislil, da bodo vsaj otroci pokazali več spoštovanja do svoje mame," se je strinjal drugi uporabnik, medtem ko je tretji neurejeni grob pokojne Ivane Trump primerjal z urejenim grobom pokojnega psa Richarda Nixona.