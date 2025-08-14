Javnost razburjena: Bo Bezosova soproga resnično novo Bondovo dekle?

Le nekaj tednov po tem, ko sta se poročila na zvezdniški poroki v Benetkah, naj bi multimilijarder Jeff Bezos želel, da njegova novopečena žena Lauren Sanchez dobi vlogo v novem filmu o Jamesu Bondu . Ustanovitelj Amazona je namreč leta 2022 prevzel MGM Studios in ima zdaj vpliv in nadzor nad vodenjem največjih franšiz studia, vključno z nadaljevanjem priljubljenega filma, ki je že v delu.

Medtem ko je vodstvo Amazona že prej izjavilo, da spoštuje Bondovo zapuščino in namerava ohraniti njegovo filmsko tradicijo, je Bezosova neposredna vpletenost v ustvarjalne odločitve zdaj pod drobnogledom.

Več virov je poročalo, da je Bezos izrazil zanimanje za Sanchezovo vlogo v novem filmu. "Obseden je," je dejal eden od hollywoodskih poznavalcev po poročanju The Economic Times in dodal: "To ni samo fantazijska izbira igralcev, Jeff si jo želi na zaslonu, pika."