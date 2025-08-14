Svetli način
Tuja scena

Javnost razburjena: Bo Bezosova soproga resnično novo Bondovo dekle?

Los Angeles, 14. 08. 2025 15.27 | Posodobljeno pred 42 minutami

E.K.
Po prevzemu studia MGM naj bi si Jeff Bezos močno želel, da bi se njegova novopečena soproga Lauren Sanchez pojavila v novem filmu o Jamesu Bondu. Njegova želja je sprožila številne razprave o vplivu osebnih povezav na kultno franšizo, multimilijarder pa naj bi svojo izbranko celo predlagal za novo Bondovo dekle.

Le nekaj tednov po tem, ko sta se poročila na zvezdniški poroki v Benetkah, naj bi multimilijarder Jeff Bezos želel, da njegova novopečena žena Lauren Sanchez dobi vlogo v novem filmu o Jamesu Bondu. Ustanovitelj Amazona je namreč leta 2022 prevzel MGM Studios in ima zdaj vpliv in nadzor nad vodenjem največjih franšiz studia, vključno z nadaljevanjem priljubljenega filma, ki je že v delu.

Lauren Sanchez in Jeff Bezos
Lauren Sanchez in Jeff Bezos FOTO: Profimedia

Medtem ko je vodstvo Amazona že prej izjavilo, da spoštuje Bondovo zapuščino in namerava ohraniti njegovo filmsko tradicijo, je Bezosova neposredna vpletenost v ustvarjalne odločitve zdaj pod drobnogledom.

Več virov je poročalo, da je Bezos izrazil zanimanje za Sanchezovo vlogo v novem filmu. "Obseden je," je dejal eden od hollywoodskih poznavalcev po poročanju The Economic Times in dodal: "To ni samo fantazijska izbira igralcev, Jeff si jo želi na zaslonu, pika."

Scenarij za prihajajoči film bo napisal ustvarjalec uspešne televizijske serije Birminghamske tolpe Steven Knight, film pa bo režiral Denis Villeneuve. Oboževalci franšize se že dlje časa sprašujejo, kdo bo stopil v velike čevlje slavnega lika. Večkrat so za Craigovega naslednika omenili Henryja Cavilla in Régéa-Jeana Pagea

Vendar pa je možnost, da bi nekdanja novinarka in voditeljica prevzela kakšno pomembno vlogo, sprožila zaskrbljenost med nekaterimi dolgoletnimi oboževalci franšize, kritiki pa so zaskrbljeni, da bi lahko bile ustvarjalne odločitve bolj pod vplivom osebnih interesov kot zgodbe.

