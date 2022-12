Jay Leno o nesreči: Osem dni kasneje sem imel nov obraz

Ameriški voditelj Jay Leno je v začetku novembra v garaži popravljal svoj parni avtomobil znamke White iz leta 1907. Zaradi uhajanja si je roke in obraz poškropil z gorivom, ki se je kasneje vžgalo in mu povzročilo hude opekline. Incident je zvezdnik sedaj opisal v kolumni za Wall Street Journal, v kateri je dejal, da je bil ta odlično krma za njegovo komedijo.

"Osem dni kasneje sem imel nov obraz," je zapisal 72-letni komik, ki je med nesrečo utrpel hujše opekline druge stopnje. "Sedaj je še boljši, kot je bil prej," se je pošalil in dodal, da je bila vse skupaj zgolj nesreča. "Vsak, ki dnevno dela s svojimi rokami, bo na neki točki imel nesrečo. Če igraš nogomet, imaš pretres možganov ali zlomljeno nogo. Vse, kar delaš, ima dejavnik tveganja. O tem se moraš šaliti, ni hujšega kot cmerav zvezdnik. Če se o tem šališ, ljudje to sprejmejo in se smejijo s tabo."

Voditelj je po incidentu prestal zdravljenje, v katerem so mu s posebnimi postopki odstranili poškodovano tkivo, s katerim so preprečili infekcijo in pospešili okrevanje. Zdravnik dr. Peter Grossman je ob Lenovem izhodu iz bolnišnice v izjavi za javnost dejal: "Zadovoljen sem z Jayevim napredkom in sem optimističen pri napovedi, da bo popolnoma okreval."