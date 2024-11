Jay Leno okreva po padcu in udarcu v glavo: Nič takšnega ni

Zdi se, da legendarni voditelj Jay Leno ne more ubežati poškodbam. Pred dvema letoma si je med popravilom avtomobila opekel obraz, lani po padcu z motorja zlomil nekaj kosti, sedaj pa po padcu utrpel udarec v glavo in posledično velike podplutbe. Zlomil si je tudi zapestje. "To je čudovita plat staranja, ne učiš se iz napak, ampak znova in znova ponavljaš enake neumnosti," se je pošalil.

Televizijski voditelj Jay Leno okreva po padcu, ki se je zgodil pretekli konec tedna v Los Angelesu. Voditelja, čigar obraz prekrivajo velike podplutbe, so ujeli novinarji portala TMZ in ga vprašali, kaj se je zgodilo. Pojasnil je, da se je nesreča zgodila pred hotelom, ki se nahaja na vrhu hriba. Voditelj je razkril, da je padel po hribu navzdol, ko se je želel spustiti od hotela do restavracije, ki se je nahajala ob vznožju vzpona.

Jay Leno okreva po padcu. FOTO: Profimedia icon-expand

"Rekel sem si, da ta vzpon ne deluje strm in da ga bom skušal prehoditi. Padel sem. Bum, bum, skotalil sem se po hribu navzdol in z glavo zadel ob kamen, ki me je udaril v oko." Zlomil si je tudi zapestje. A to 74-letnika ni ustavilo, še isti večer je nastopil v enem izmed kazinojev in šele nato poiskal zdravniško pomoč.