Jay Leno devet dni po nesreči zapustil bolnišnico

Nekdanji voditelj Jay Leno je že na poti v domačo oskrbo. Zvezdnik je pred odhodom iz centra za zdravljenje opeklin v Los Angelesu posnel fotografijo z medicinskimi sestrami, ki so zanj skrbele v času hospitalizacije, objavili pa so jo na spletni strani centra, kjer so v zapisu dodali tudi voditeljevo zahvalo zdravstvenim delavcem.

"Jay Leno je bil odpuščen iz centra za zdravljenje opeklin. Prejel bo še nadaljnjo oskrbo zaradi opeklin obraza, prsnega koša in rok, ki jih je utrpel v požaru v domači garaži. Zahvaljuje se vsem, ki so skrbeli zanj in tistim, ki so mu zaželeli hitro okrevanje. Veseli se, da bo zahvalni dan preživel v krogu družine in prijateljev, vsem pa želi lepe praznike," so zapisali ob fotografiji.

Izjavo je podal tudi njegov zdravnik, dr. Peter Grossman: "Zadovoljen sem z Jayevim napredkom in sem optimističen pri napovedi, da bo popolnoma okreval." Voditelj je prestal zdravljenje, v katerem so mu s posebnimi postopki odstranili poškodovano tkivo, s katerim so preprečili infekcijo in pospešili okrevanje.