Jay Leno po nesreči: Imam resne opekline, ampak sem v redu

Jay Leno že okreva po nesreči, v kateri je zagorel eden izmed njegovih avtomobilov. Zvezdnik je v izjavi potrdil, da je utrpel težje opekline obraza, a je z njim sicer vse v redu. Kot so poročali ameriški mediji, se je 72-letni komik v času nesreče nahajal v svoji garaži v Los Angelesu, kjer ima več deset dragih primerkov avtomobilov, ko je eden izmed njih nenadoma zagorel. icon-expand Jay Leno je znan zbiratelj avtomobilov. FOTO: Profimedia "V požaru sem dobil nekaj težjih opeklin, ampak se dobro počutim. Potrebujem le teden ali dva, da se ponovno postavim na noge," je za Page Six povedal nekdanji voditelj. Kot so za ameriški medij še razkrili viri blizu zvezdnika, ima težje opekline na levi strani obraza, na srečo pa sta oko in uho ostala nepoškodovana. Leno je bil že prepeljan v center za zdravljenje opeklin. PREBERI ŠE Voditelj Jay Leno zaradi hudih opeklin odpovedal nastop na konferenci Zvezdnik bi moral prav na večer nesreče nastopiti na finančni konferenci v Las Vegasu, svoj nastop pa je odpovedal po elektronski pošti. "Njegova družina nam ni mogla posredovati veliko podrobnosti, vendar je morala posredovati nujna medicinska pomoč, zaradi katere Jay ne more potovati," so zapisali v elektronskem sporočilu. "Vse, kar vemo, je, da je živ," so dodali. Njegova obsežna zbirka avtomobilov je še pred nekaj meseci vključevala več kot 180 vozil, med njimi tudi eksotične avtomobile, hiperavtomobile in muzejske primerke. Kot je povedal voditelj, je v njegovi garaži tudi nekaj primerkov lažje dostopnih in cenovno bolj ugodnih avtomobilov. Kateri izmed avtomobilov je zagorel, ni znano.