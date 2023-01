Jay Leno po nesreči z motorjem: Imam zlomljeno ključnico, dve rebri in pogačico

Komik, ki velja za velikega ljubitelja avtomobilov in motorjev, je v intervjuju zatrdil, da se kljub nesreči počuti v redu. "V redu sem! Ta vikend bom že delal," je poudaril in opisal še nekaj podrobnosti nesreče. "Testiral sem starodobni motor iz leta 1940, ko sem zaznal, da pušča bencin, zato sem se odločil ustaviti in ugotoviti, kaj je narobe," je povedal in dodal, da je zato zavil v stransko ulico in se želel ustaviti na parkirišču. "Nisem vedel, da je čez parkirišče vrv, ki naj bi preprečila vhod, saj ni bila označena. Zataknil sem se in vrglo me je z motorja," je še razkril 72-letnik.