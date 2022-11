Jay Leno potrdil, da se že kmalu vrača na oder

Jay Leno se na oder vrača skoraj tako hitro kot za volan. Zvezdnik, ki se je šele dodobra vrnil iz bolnišnice, že nadaljuje z vsakodnevnimi opravili in normalnim življenjem. 72-letni voditelj je tako že potrdil, da se namerava čez nekaj dni vrniti na oder in izvesti nastop, ki ga je načrtoval že pred nesrečo, novico pa je sporočil kar iz avtomobila na poti v garažo, kjer se je zgodila nesreča z vžigom enega izmed njegovih avtomobilov.

Kot piše Page Six, je bil zvezdnik med pogovorom zelo dobre volje, na rokah in obrazu pa so še bile vidne sledi opeklin druge in tretje stopnje, ki jih je dobil med požarom v garaži. "Držim se, vse je v redu," je povedal, preden se je pogumno odpeljal nazaj na kraj nesreče.

Voditelja so pred kratkim odpustili iz bolnišnice, kjer je preživel devet dni. Pred odhodom iz centra za zdravljenje opeklin v Los Angelesu je posnel fotografijo z medicinskimi sestrami, ki so zanj skrbele v času hospitalizacije, objavili pa so jo na spletni strani centra, kjer so v zapisu dodali tudi voditeljevo zahvalo zdravstvenim delavcem.