Jay Leno prvič po nesreči spet na odru: Nimam se za pečenega komika

Komik Jay Leno se je po manj kot 14 dneh po nesreči, ki se je zgodila med popravljanjem avtomobila v njegovi garaži, že pojavil na odru. Nastopil je v klubu The Comedy and Magic Club v Kaliforniji. Kljub opeklinam, ki mu jih je povzročil požar, je bil zvezdnik vidno dobre volje, večkrat se je celo pošalil na svoj račun. Občinstvo je zabaval več kot eno uro, vsi pa so bili nad njegovo energijo in šalami navdušeni.

icon-expand Jay Leno je bil ob prihodu na prizorišče dobre volje in je z veseljem dajal izjave medijem. FOTO: Profimedia

Kljub posledicam nesreče se je zvezdnik večkrat pošalil tudi na svoj račun. "Nimam se za pečenega komika," je dejal in dodal, da ima torej kar dve predstavi. "Imamo navadno in hrustljavo predstavo," je novinarje pred nastopom zabaval 72-letnik in še poudaril, da se počuti dobro.