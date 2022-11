Jay Leno že prestal operacijo po nesreči: 'Obrazne opekline so bolj kritične'

Nekdanji voditelj Jay Leno okreva po operaciji opeklin druge in tretje stopnje, ki jih je utrpel med nesrečo, ko se je med popravljanjem enega izmed avtomobilov nenadoma vnel ogenj. Njegov zdravnik in direktor zdravstvenega centra za zdravljenje opeklin v Los Angelesu, dr. Peter Grossman, je med tiskovno konferenco dejal, da je 72-letnikovo stanje sicer resno, a je v dobri formi.

Jay Leno se je pred dnevi ukvarjal s popravilom enega izmed svojih številnih avtomobilov v garaži v Los Angelesu, ko se je ta nenadoma vnel. Lenu se je uspelo potegniti izpod avtomobila, a je ob tem že utrpel težje opekline obraza, prsnega koša in roke. Zdravnik je pojasnil še, da je 72-letnik že prestal prve posege, s katerimi so mu odstranili poškodovano tkivo, kamor so mu nato položili nadomestno plast, s katero bodo pospešili celjenje. Grossman je izpostavil še, da so bili z Lenovim zdravljenjem s hiperbaričnim kisikom 'zelo agresivni'.

icon-expand Jay Leno je utrpel opekline po obrazu, prsnem košu in roki. FOTO: Profimedia

"Nekatere opekline na obrazu so nekoliko globlje in smo zaradi tega bolj zaskrbljeni," je na tiskovni konferenci povedal zdravnik in dodal, da je komik po operaciji dobro razpoložen, potreboval pa bo še en poseg, ki ga bodo izvedli kmalu. "Trenutno nimamo dokaza, da bi bili poškodovani živci. Verjamem, da bo popolnoma okreval, ali bodo ostale kakšne posledice, pa je za zdaj težko predvidevati," je bil iskren Grossman in zaključil: "Rekel bi, da je njegovo stanje resno, njegovo počutje pa dobro."

Zvezdnik je pred dnevi v izjavi potrdil, da je utrpel težje opekline obraza, a je z njim sicer vse v redu. "V požaru sem dobil nekaj težjih opeklin, ampak se dobro počutim. Potrebujem le teden ali dva, da se ponovno postavim na noge," je za Page Six povedal nekdanji voditelj. Zvezdnik bi moral prav na večer nesreče nastopiti na finančni konferenci v Las Vegasu, svoj nastop pa je odpovedal po elektronski pošti. "Njegova družina nam ni mogla posredovati veliko podrobnosti, vendar je morala posredovati nujna medicinska pomoč, zaradi katere Jay ne more potovati," so zapisali v elektronskem sporočilu. "Vse, kar vemo, je, da je živ," so dodali.