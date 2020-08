Jay Manuel: Večkrat so me prisilili, da sodelujem pri fotografiranju

Jay Manuel dolgoletni sodelavec pri priljubljenem resničnostnem šovu Ameriški top model pripravlja fantazijski knjižni prvenec, ki pa ga številni povezujejo tudi z njegovim delom pri televizijskem šovu. Več o samem sodelovanju z voditeljico in manekenko Tyro Banks je povedal v novem intervjuju.

Čeprav je roman z naslovom The Wig, The Bi*th and The Meltdown leposlovno delo, oboževalci sumijo, da je Jay Manuel s fiktivnim pripovedovanjem le na drugačen način želel prikazati resnico. Novinar Justin Sylvester ga je za portal E! News v intervjuju vprašal o izkušnjah na snemanju resničnostnega šova Ameriški top model. O svojem delu kreativnega direktorja je Manuel spregovoril že v intervjuju za Variety, tokrat pa je svoje besede le še potrdil. "Koncept mi je bil neprijeten, v zakulisju pa je bilo marsikaj drugače, kot je bilo videti na televiziji."

icon-expand Jay Manuel ima slabe spomine na sodelovanje s Tyro Banks. FOTO: Profimedia

"Dali so mi natančna navodila, kaj moram storiti in pokazati. Ob tem pa so mi potrdili, da naj ne skrbim, saj bodo v montaži poskrbeli, da bo celotna zadeva izpadla pristna," je povedal Jay, ki je s Tyro pretrgal stike."Velikokrat sploh nisem želel sodelovati pri določenih fotografiranjih." Čeprav je želel že večkrat odstopiti od sodelovanja, mu tega ni dovoljevala pogodba, ki so jo sklenili za več sezon šova. "Ustvarila se je kultura strahu,"je svoje občutke glede snemanja strnil Jay, ki je šov želel zapustiti po osmi sezoni. "Želeli so obnoviti pogodbo, zato sem se obrnil na Tyro, ki je želela, da se z njo pogovorimo najprej. Povedal sem ji, da bom zapustil šov. Imel sem občutek, da sem dal vse od sebe, kar sem lahko, želim pa se lotiti tudi novih projektov."

icon-expand Tyra Banks se je v zadnjem času soočila z več kritikami. FOTO: Profimedia