Jay-Z bo v svojem klubu po pandemiji zaposlil kar 100 ljudi

Jay-Z znova odpira svoj 40/40 Club . Klub, ki se nahaja na Madison Squaru, bodo znova odprli že avgusta, službo pa bo ponudil kar 100 ljudem. V priljubljenem lokalu bodo potekali razgovori z natakarji in osebjem, ki si želijo zaposlitve pod okriljem ameriškega raperja. Delo bo potekalo večinoma ponoči, saj je obratovalni čas vezan na vikend, med prvo in peto uro zjutraj.

Jay-Z in Beyonce

Za vse, ki so zainteresirani za delo, bo organizirana velika avdicija, kjer bodo morali pokazati svoje veščine. Viri navajajo, da bodo nadrejeni zaposlenim izplačevali plače, ob tem, ko bodo upravičeni tudi do napitnin, ki si jih bodo prislužili. Plačilo bo znašalo približno 17 evrov na uro, kar je mnogo več od povprečne urne postavke.

Klub se znova odpira 4. avgusta, ob tem pa bodo proslavili tudi 18. obletnico delovanja. Lokacija je v preteklosti že gostila številna znana imena iz sveta zabave. Tja so z veseljem zahajali Justin Bieber, Floyd Mayweather Jr., Mary J. Blige in drugi. Tam sta pogosto uživala tudi sam Jay Z in njegova soproga, pevka Beyonce, ki sta nekoč gostila tudi Baracka Obamo.

Raper želi z odprtjem spodbuditi dogajanje na klubski sceni v New Yorku. Hkrati pa se bo moral za svoje osebje močno boriti, saj je povpraševanje po osebju ob ponovnih otvoritvah klubov in restavracij močno naraslo. Konkurenca naj bi bila izredno močna, število delovnih mest pa se z vračanjem v normalo po pandemiji iz dneva v dan povečuje.