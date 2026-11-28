Raper in poslovnež Jay-Z v sebi goji veliko mero spoštovanja in občudovanja do pokojnega boksarja Muhammada Alija. Zvezdnik je koproduciral novo športno dramo The Greatest , ki govori o življenju pokojnega Alija. Na slednjega ima ogromno spominov tudi Jay-Z, ki je v pogovoru, objavljenem na YouTubovem kanalu Roc Nation, spregovoril o svojih srečanjih z boksarjem.

"Da, iz nekega razloga me je vedno hotel udariti. Bilo je odlično, bilo je fantastično. Vsakič, ko me je videl, mi je položil roko na brado," je dejal. Boksarski šampion je namreč ohranil svoj smisel za humor vse do konca, glasbenik pa je ta trenutek izpostavil kot enega svojih najljubših spominov na pokojnega športnika.

Za Jay-Z-ja Muhammad Ali ni bil zgolj vrhunski športnik, temveč osebnost, ki je bistveno zaznamovala njegovo odraščanje in razumevanje sveta. Skupaj z domačimi so redno spremljali priljubljeno televizijsko oddajo Wide World of Sports, kjer so doživljali tako navdušenje ob zmagah kot grenkobo ob porazih vrhunskih športnikov. "Ali je bil moj prvi junak. Moja hiša je bila polna glasbe in športa. Zdelo se je, da je bil Ali na sporedu vsak konec tedna. Njegova drznost, njegova hrabrost, to, za kar se je zavzemal, in njegova neustrašnost. Tako zelo spoštujem to, kar je bil in kaj je pomenil za vse nas," je dejal Jay-Z.

Muhammad Ali, ki se je v zgodovino zapisal kot trikratni svetovni prvak v težki kategoriji, je preminil junija 2016. Pred smrtjo se je kar tri desetletja boril s Parkinsonovo boleznijo. Serija ne obravnava zgolj njegovih odmevnih zmag v ringu, temveč poudarja predvsem njegovo človeško plat, družbeno angažiranost in neizbrisen pečat, ki ga je pustil v svetovni kulturi ter pri številnih naslednjih generacijah ustvarjalcev.